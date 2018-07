Nesta sexta-feira, 2, a Apple se disse “impressionada” ao descobrir que seus iPhones estavam sendo projetados com uma fórmula totalmente errada para impulsionar a força do sinal. O comunicado vem logo depois que a companhia recebeu centenas de críticas sobre problemas com a quarta geração do smartphone, que perde o sinal 3G quando segurado de “maneira errada”, por baixo.

Segundo a empresa, a barra de sinal mostrava que o telefone estava carregado mesmo que o sinal estivesse fraco. O problema deve ser resolvido com um novo software, que deve ser liberado “em algumas semanas”.

Apenas algumas horas depois de começar a ser vendido, o iPhone 4 já aparecia em vários do YouTube, adicionados por clientes insatisfeitos, mostrando o problema de recepção.

Depois de receber “centenas de e-mails de usuários” e acompanhar artigos na imprensa especializada sobre o problema, os desenvolvedores resolveram reexaminar o telefone. E só então descobriram a falha, que se arrasta desde o primeiro modelo.

