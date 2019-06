REUTERS/Mike Segar Apple pode anunciar o fim definitivo do iTunes durante sua participção na Worldwide Developers Conference

A Apple irá se despedir de um dos seus produtos mais tradicionais durante sua participação na Worldwide Developers Conference, na próxima segunda-feira, 03, em São Jose, na Califórnia. De acordo com a Bloomberg, o CEO Tim Cook pretende anunciar no evento a aposentadoria do iTunes, que será dividido em três aplicativos diferentes para o Mac - Música, TV e Podcasts.

O serviço de streaming e armazenamento de conteúdo da Apple foi lançado em 2001 e funciona como biblioteca para músicas, vídeos e podcasts desde então, sendo um dos responsáveis pela era do mp3. Com a nova estratégia, a marca estaria aproximando a experiência do Mac à descentralização do iPhone e do iPad, além de possibilitar aos usuários a sincronização manual entre o iPhone e outros dispositivos iOS.

Uma funcionalidade que migraria para o Music é a compra de músicas, apesar de o futuro da loja do iTunes ainda ser incerto.

Outras estratégias que também devem ser apresentadas durante a WWDC2019 incluem o investimento da Apple em migrar seus usuários do computador para o iPad; o desenvolvimento de um software que deixe o Apple Watch mais independente do iPhone; a unificação de aplicativos entre todos os dispositivos da marca, além de novas versões para apps já existentes, especialmente o de Saúde e de Lembretes.

Ainda na última semana, a Apple anunciou uma nova atualização no iPod, quatro anos depois de ter feito sua última alteração dispositivo de músicas.