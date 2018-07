A caneca super inovadora foi proposta pelo tira online Savage Chickens, do americano Doug Savage, faz uma paródia com o hype feito em cima de um monte de produtos que são lançados toda semana, que são iguaizinhos aos modelos anterior e fazem a mesma coisa que algo que a gente já conhece, mas que, com a propaganda, nos convence de que todas as funções padrão pareçam muito mais incríveis se ganharem nomes diferentes.