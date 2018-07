Pela terceira vez, juiz favorece a Apple e rejeita argumento relacionado a patente de tela de toque

SÃO PAULO – A Motorola sofreu um duro revés judicial em uma batalha de patentes contra a Apple nos Estados Unidos. O juiz Richard Posner, de Chicago (EUA), rejeitou pela terceira vez o argumento da empresa e declarou que a patente para a tela heurística sensível ao toque é da Apple.

A decisão final deverá acontecer só em julho. Caso se confirme, a Motorola provavelmente será condenada por infringir patentes. A decisão poderá ser prejudicial para outros tablets que usam o sistema operacional Android, uma vez que a patente compreende a capacidade de se reconhecer movimentos com os dedos que não sejam em linha reta.

Segundo o analista Florian Muller declarou em seu blog especializado, “Motorola e Samsung, todo o ecossistema Android, enfrentarão uma ameaça enorme. Se não puderem utilizar os gestos descritas no documento eles deixarão de ser competitivos.”

A Motorola alegou que o recurso é muito abrangente, mas o juiz rejeitou mais uma vez o pedido. “A Motorola terá de elaborar argumentos muito bons para evitar um desastre”, disse Muller.