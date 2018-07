O site Jailbreakme.com, conhecido pelos usuários da primeira geração do iPhone, voltou a funcionar com a promessa de desbloquear qualquer aparelho até a versão 4.0.1 do sistema. O desbloqueio, conhecido em inglês como jailbreak, permite o uso de chips de diferentes operadoras com o telefone, além de possibilitar a instalação de aplicativos piratas.

Para fazer o jailbreak do iPhone, basta acessar o site jailbreakme.com a partir do próprio smartphone, usando o navegador Safari. O ambiente visual simula o de um aplicativo do telefone da Apple, repetindo até mesmo o botão deslizante.

O método ainda não foi testado pela equipe do Link, e poucas informções estão disponíveis sobre a ferramenta – aja por sua conta e risco. Confira o vídeo abaixo para entender como funciona o jailbreakme.