Em meio a preparação de muitos estudantes para as provas de vestibular e do Enem, a edtech Descomplica está lançando uma ferramenta de voz que permite que estudantes consultem e estudem conteúdos relacionados à prova por meio do Google Assistente.

Disponível desde o último sábado, 31 de outubro, a iniciativa é uma parceria da startup fundada por Marco Fisbhen com o Joco, startup que cria experiência de aprendizado, e o Google. Batizado de Action de Voz do Descomplica, a ideia contribuir com mais uma etapa do estudo do pré-vestibulando nos estudos, dessa vez por meio de atividades lúdicas.

Descomplica O descomplica foi fundado em 2012 pelo professor de Física Marco Fisbhen e tem cerca de 5 milhões de usuários

Utilizando o Google Assistente, assistente de voz do Google, o estudante pode utilizar a ferramenta para organizar a rotina de estudos e participar de jogos e desafios comandado por voz. Para ter acesso, o estudante pode ir direto ao assistente de voz no celular e, pelo comando "Ok, Google", pedir por "“Falar com Descomplica Vestibular”. A partir de então, a plataforma promove um quiz com diversas questões, todas para serem respondidas por meio da própria plataforma do Google.

Também é possível acessar jogos no site do Descomplica, onde as atividades são divididas por dia da semana, e propõe desafios de diferentes assuntos e habilidades, como lógica, interpretação ou revisão. Além disso, os games também foram incrementados com uma tecnologia capaz de reconhecer tonalidades de voz, para identificar a experiência de cada estudante.

“A ideia dessa iniciativa é ajudar os alunos a aproveitarem os momentos de descanso, mas sem cair na ociosidade. É tirar proveito deste tempo de lazer que o estudante tem e pode ser usado para se divertir e aprender. (O reconhecimento de voz) funciona como aquele professor preferido de todos os alunos, que consegue usar uma maneira leve para educar, divertir e estimular”, diz Julia Zany, gerente de novos negócios e parcerias do Descomplica.