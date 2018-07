Estrutura do Google confere a seus dois cofundadores a maioria dos votos para decidir os caminhos da empresa

SÃO FRANCISCO – O Google anunciou um desdobramento de ações visando preservar o controle dos cofundadores Larry Page e Sergey Brin sobre a maior companhia mundial de buscas online, pedindo aos investidores para confiar em sua visão de longo prazo.

A surpreendente decisão, aprovada por unanimidade pelo conselho, foi revelada após a empresa revelar resultados superiores às projeções de lucro de Wall Street, mas também uma preocupante queda de 12% no preço da publicidade vinculada a buscas — o segundo trimestre consecutivo de declínio.

Depois dessas notícias, na quinta-feira, 12, à noite, as ações do Google, que fecharam em US$ 651,01 no pregão da quinta-feira, subindo a US$ 653 depois do fechamento dos mercados.

A estrutura empresarial do Google, que confere aos fundadores a maioria dos votos no controle, foi imitada por gerações posteriores de companhias da web, a exemplo da Zynga e do Facebook. Mas o desdobramento de ações vai além, ao garantir que o controle dos fundadores sobre as ações votantes não seja diluído no longo prazo.

A notícia surge no momento em que Page completa um ano como presidente-executivo do Google, em sua segunda passagem pelo posto. Ele liderou e planejou a aquisição da Motorola Mobility, por US$ 12,5 bilhões, e lançou uma rede social para enfrentar o Facebook, nesse período.

Com o aquecimento da concorrência no mercado de internet e aparelhos como os smartphones e os tablets mudando a paisagem do setor de tecnologia, muitos investidores estão tentando descobrir como os negócios do Google serão afetados.

O Google registrou lucro saudável no primeiro trimestre, com a receita líquida subindo a US$ 2,89 bilhões ante US$ 1,8 bilhão no período em 2011.

“As questões não se referem aos números do trimestre. Elas são de muito mais alto nível em termos estratégicos”, disse Ben Schachter, analista da Macquarie Research.

Ele mencionou preocupações quanto à aquisição da Motorola, que está para ser concretizada e colocará o Google no ramo de hardware, área na qual a companhia não tem experiência e cujas margens de lucro são muito inferiores às da publicidade online.

/ Alexei Oreskovic (REUTERS)