Série com 52 episódios será exibida no Brasil e poderá ser assistida em smartphones e tablets dentro do aplicativo do jogo

SÃO PAULO – A Roovio anunciou que uma série de desenhos animados baseados no jogo Angry Birds poderá ser assistida pela TV, smartphones e tablets a partir deste final de semana. O Angry Birds Toons terá 52 episódios lançados semanalmente a partir de 16 de março e será exibido em canais de TV da Austrália, Coreia, Indonésia, Índia, Finlândia, Israel, Ucrânia, França, Alemanha, Noruega e Chile. No Brasil, o desenho será transmitido pelo canal por assinatura Gloob.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O desenho também será exibido em Smart TVs, serviços como o Xfinity e em dispositivos móveis. No dia 17 de março, uma atualização para os jogos Angry Birds estará disponível para que os usuários possam desbloquear no aplicativo o botão do canal de TV que vai exibir o desenho.

“Nós estamos felizes em lançar tudo isso por meio do nosso novo canal, com acesso fácil e instantâneo às histórias na palma das suas mãos. Com mais de 1,7 bilhão de downloads, nós podemos atingir uma audiência maior e mais engajada do que a distribuição tradicional permitiria”, disse o CEO da Rovio, Mikael Hed, por meio de nota.

Segundo ele, o lançamento será “um marco importante nessa jornada para a Rovio se tornar um estúdio de entretenimento completo”.

A Rovio tem investido cada vez mais para se tornar uma empresa de entretenimento. Além de uma série de produtos licenciados, o jogo Angry Birds já virou tema de um parque de diversões na Finlândia e pode dar origem a um filme. A empresa teria entrado em contato com o ex-presidente do estúdio Marvel, David Maisel, para levar sua franquia ao cinema, noticiou recentemente a revista Variety.