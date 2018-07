Um grupo representante de desenvolvedores de jogos acusou a Amazon.com de estabelecer parâmetros de preços que podem prejudicá-los no longo prazo e de tentar obter um semi-monopólio na venda de jogos feitos para Android. A Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos (IDGA, na sigla em inglês) expôs o problema em um e-mail a seus membros, nesta quinta-feira, em que reclamava do fato de a Amazon exigir que desenvolvedores abaixem permanentemente os preços de jogos na Amazon caso ofereçam um desconto, mesmo que temporário, em outra loja.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“A Amazon tem poucos incentivos para que o conteúdo feito por um desenvolvedor não seja usado como uma arma para se obter participação de mercado de lojas de aplicativos rivais”, afirmou a IGDA em sua nota.

O grupo também disse que os progressivos descontos da Amazon prejudicam desenvolvedores ao abaixar desnecessariamente preços de jogos que estão indo bem nas vendas.

A Amazon, que no mês passado lançou sua loja de aplicativos com jogos desenvolvidos para o software Android, do Google, não respondeu imediatamente o pedido de comentários.

Embora a IDGA tenha afirmado que a Amazon pretende resolver seus problemas, o grupo disse que isso pode mudar “no minuto em que a loja ficar tão grande que desenvolvedores para o Android não tenham chance a não ser distribuir conteúdo por meio da loja”.

Mas a posição da Amazon no mercado pode se provar irresistível.

“O ecossistema da Amazon é controlado, de modo que não encontramos muitas versões piratas de nossos jogos ou jogos com malware, então, para os consumidores, será um local seguro”, afirmou à Reuters o presidente-executivo da Gameloft, Michel Guillemot, em uma entrevista no mês passado.

/REUTERS