Durante conferência da Blackberry World, desenvolvedores receberão prévia do Blackberry 10 com novo OS

O ex-CEO da RIM, Mike Lazaridis, e o CEO da Microsoft, Steve Ballmer em maio/2011. FOTO: Filipe Serrano/AE

TORONTO – A Research in Motion (RIM) planeja fornecer a desenvolvedores um protótipo do aparelho Blackberry 10 para ajudá-los a criar aplicativos para smartphones futuros que operarão com uma versão modificada do software utilizado no tablet pouco vendido da empresa, o PlayBook.

A empresa canadense deixou claro que o aparelho não é a versão do BlackBerry 10 que será comercializada, que deve ser lançada mais tarde neste ano, mas ajudaria a criar “empolgação” entre desenvolvedores por seu sistema operacional reformulado.

“Não é a versão final do hardware nem do OS – é um aparelho usado para ajudar desenvolvedoras a criar aplicativos voltados para o produto futuro”, disse o administrador de mídias sociais da RIM, Alex Kinsella.

A RIM tem tido dificuldades para se equiparar às massivas bibliotecas de aplicativos disponíveis para os produtos iOS da Apple e Android, do Google, utilizada por uma série de fabricantes, como Samsung e Motorola.

A empresa está começando novamente com o PlayBook e o BlackBerry 10, que usam um sistema operacional completamente diferente daquele utilizado pelos smartphones Blackberry.

O aparelho, chamado BlackBerry 10 Dev Alpha, será fornecido a desenvolvedoras que comparecerem à conferência anual BlackBerry World que acontecerá em Orlando, Florida, no início de maio.

