SÃO PAULO – O Google anunciou na quarta-feira, dia 26, que realizará em abril a primeira conferência de desenvolvedores para o Projeto Ara, que desenvolve um smartphone modular.

O principal apelo do projeto é viabilizar um celular capaz de durar a vida toda, no qual cada peça possa ser substituída sem a necessidade de se trocar todo o aparelho, reduzindo também o lixo eletrônico. Da mesma forma, o usuário poderia montar o celular da forma que preferir, com mais ou menos bateria, uma câmera mais potente ou mais memória.

O anúncio do Projeto Ara foi feito em nome da Motorola, enquanto a empresa ainda pertencia ao Google. Apesar da venda para a Lenovo, o Google ficou responsável por tocar o projeto, que está sendo tocado pelo grupo ATAP (Advanced Technology and Projects). Outro parceiro do Google é Dave Hakkens, um desenvolvedor holandês que ficou famoso nas redes sociais no ano passado ao apresentar o projeto Phoneblocks, também para desenvolvimento de um smartphone modular. Atualmente, ele trabalha com o Google no projeto.

Segundo uma reportagem da revista Time, o Google quer desenvolver um exoesqueleto básico e personalizável que viria com uma tela e um chip Wi-Fi. A partir dessa carcaça o usuário compraria os itens extra que desejasse para o aparelho. O Google quer que além de disruptivo, o aparelho seja também acessível. A proposta é que a versão básica custe US$ 50 e possa ser comprada até em lojas de conveniência.

A conferência será realizada nos dias 15 e 16 de abril, no Museu de História da Computação em Mountain View, na Califórnia. Lá, os desenvolvedores que se cadastraram no site do projeto vão receber os primeiros kits para desenvolver peças para o telefone. Outras duas conferências semelhantes estão previstas para este ano. A meta do Google é colocar o primeiro modelo no mercado até o fim de 2015.