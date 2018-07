Jonathan Ive recebeu o título de Cavaleiro britânico por seu trabalho, lembrado pelo desenho de produtos como iPad e MacBook

O designer é responsável pelo desenho de produtos como iPad e MacBook. FOTO: Rebecca Naden/AFP

LONDRES – Responsável pelo design de produtos da Apple, o inglês Jonathan Ive, foi intitulado nesta quarta-feira, 23, Cavaleiro da Ordem do Império Britânico pela princesa Ana em uma cerimônica celebrada no palácio de Buckingham.

Ive assumiu o comando da seção de design da Apple em 1996, sendo então responsável por alguns dos produtos mais emblemáticos da marca como iMac, MacBook, iPod, iPhone e o iPad.

Esse currículo, e seus serviços prestados ao mundo do design como à empresa, foram os fatores que que credenciaram Ive a receber o título de honra pela monarquia inglesa.

“Foi muito bonito e emocionante. Me sinto especialmente orgulhoso”, declarou Ive, de 45 anos, que esteve presente no ato com sua mulher e seus dois filhos, com os quais vive em São Francisco, nos Estados Unidos.

Com o título, Ive passa a figurar na lista dos Sirs, ao lado dos músicos Mick Jagger e Paul MacCartney; o criador da WWW, Tim Berners-Lee; o sociólogo pernambucano, Gilberto Freyre; os cientistas Alexander Fleming, Isaac Newton; os cineastas Alfred Hitchcock e Charlie Chaplin e os atores Anthony Hopkins e Sean Connery.

O designer, nascido em Londres, trocou algumas palavras com a princesa Ana sobre seu último projeto, o iPad, que desde sua chegada ao mercado é o produto de referência dentre os tablets.

Ive relatou que enquanto trabalha no desenho dos produtos não pensa no impacto que terão, mas faz apenas “o melhor produto possível”.

Jonathan Ive, que estudou na Universidade Politécnica de Newcastle, começou a trabalhar na empresa de Steve Jobs, chamado por Ive de “companheiro espiritual”, em 1992, tornando-se responsável pelo design da marca quatro anos depois.

