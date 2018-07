A data de fundação está na ponta da língua: “17 de dezembro de 2009”, diz Tereza Cristina Carvalho, diretora do Centro de Descarte e Reúso de Resíduos de Informática (Cedir) da Universidade de São Paulo, um dos primeiros projetos a dar atenção ao descarte de lixo tecnológico.

A coordenadora do Cedir, Tereza Carvalho. FOTO: JB NETO/AE

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

No galpão de 400 metros quadrados trabalham sete funcionários, incluindo quatro técnicos, responsáveis por desmontar as 10 toneladas de equipamentos velhos que o Cedir recebe por mês. A quantidade pode chegar a 12 toneladas. Três quartos são equipamentos antigos da própria universidade e por volta de 2,5 toneladas são doações da população da cidade, o que dá um ideia do tamanho do problema do lixo eletrônico no País.

Apesar de o centro receber apenas eletrônicos como monitores, celulares, notebooks, computadores e acessórios, chega de tudo por lá. Câmeras fotográficas antigas, videogames, relógios de mesa, rádios, fitas cassete, TVs de tubo… Coisas que a equipe guarda para montar um futuro museu na universidade. Em um dos enormes sacos onde os componentes são separados e destinados para reciclagem há até um aspirador de pó velho. “Não sei como veio parar aqui. Devem ter mandado de maldade mesmo”, diz Tereza.

No Cedir, a primeira etapa é separar as peças que ainda funcionam e podem ser aproveitadas em computadores de projetos de inclusão digital. “Tem que ser no mínimo Pentium 4”, ela diz. As placas, discos rígidos, processadores, memórias RAM, drivers de CDs e DVDs, são raspados para apagar as marcas e evitar que sejam revendidos como novos. Quando o computador remontado é doado para uma ONG, a instituição se compromete a devolvê-lo ao fim da vida útil para ser reciclado.

As peças que não funcionam são desmontadas e separadas. Carcaças e gabinetes vão para um lado. Baterias para o outro. Estruturas metálicas são prensadas. Placas e circuitos vão para um saco diferente até alcançarem cinco toneladas de material – o mínimo para ser comercialmente viável para uma empresa de reciclagem fazer a coleta. “Demorou um ano para juntar”, explica a pesquisadora, que também coordena o Laboratório de Sustentabilidade (Lassu) da USP.

Desde abril, o laboratório iniciou um programa de treinamento para catadores. O objetivo é ensinar como lidar com os resíduos de eletrônicos.

—-

Leia mais:

• Descarte desregrado

• Personal Nerd – Para onde vai seu eletrônico?

• Link no papel – 01/08/2011