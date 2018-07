Tudo o que saiu na E3: games para PS Vita, a tecnologia Smartglass da Microsoft para Xbox e mais

Sony apresentou games para seu console portátil. FOTO: Jason Redmond/AP

SÃO PAULO – No último dia 4, teve início a edição 2012 do maior evento do mundo dos games: a Eletronic Entertainment Expo, E3, realizada no Centro de Convenções de Los Angeles. Confira os destaques dos dois primeiros dias:

A Microsoft foi a primeira das grandes a se apresentar. O destaque foi o anúncio da ferramenta SmartGlass, que promete transformar o seu console, o Xbox 360, em uma verdadeira central de entretenimento, com jogos, músicas, filmes. A empresa ainda apresentou títulos aguardados, como Halo 4, Resident Evil 6 e Call of Duty: Black Ops 2; além do Xbox Music, uma espécie de iTunes da Microsoft.

Na apresentação da Sony, as demonstrações dos jogos foram o ponto alto. Foram apresentados já aguardados, como God of War: Ascension e Assassins Creed III; além de títulos completamente novos, como Playstation All-Stars Battle Royale e Beyond: Two Soulse Last of Us. Sem empolgar muito com as novidades de integração entre consoles, as novas opções do Vita e o recém apresentado Wonderbook, pouco atrativo para o público Playstation 3, a empresa conseguiu arrancar aplausos no Centro de Convenções de Los Angeles graças aos títulos revelados.

Última das três grandes fabricantes a se apresentar, a Nintendo revelou mais detalhes sobre sua nova plataforma – o Wii U, que será lançado ainda este ano. A plataforma tem um controle, o gamepad, com uma tela própria que tem funções diversas dependendo do jogo. Os games também podem funcionar com telas simultâneas – da televisão e do controle, conceito apresentado como o “jogar assimétrico”. Já sua rede social, o Miiverse, promete conectar os jogadores. Sobre os novos jogos, pouca euforia, uma vez que quase todos os conhecidos mascotes ficaram de fora: Zelda, Metroid, Donkey Kong, Star Fox e Kirby. A proposta da empresa ficou clara: investir novamente no conceito de “console família”.

A programação vai até esta quinta-feira, dia 7. Continue acompanhando a cobertura aqui.