SÃO FRANCISCO - A desenvolvedora de jogos Activision Blizzard elevou sua projeção para o ano inteiro de 2014 após obter resultados melhores que o esperado no terceiro trimestre, com vendas robustas do jogo Destiny e um salto no número de assinaturas no World of Warcraft.

A Activision, também conhecida pelos jogos Skylanders e Diablo, elevou sua projeção de receita em 2014 para US$ 4,8 bilhões, e disse esperar lucro de US$ 1,35 por ação. A projeção anunciada anteriormente previa US$ 4,7 bilhões em receita e US$ 1,29 por papel de lucro.

O jogo de tiro de ficção científica Destiny, que marcou um recorde ao alcançar US$ 500 milhões em vendas no dia do seu lançamento em setembro, deve entregar fortes vendas na temporada de fim de ano, disseram executivos a analistas em teleconferência. A companhia investiu US$ 500 milhões no título.

A companhia teve um salto de 78% na receita líquida para US$ 1,17 bilhão no terceiro trimestre encerrado em setembro, ante US$ 657 milhões um ano antes. O número superou as expectativas de analistas de US$ 1,005 bilhão.

O lucro ajustado da companhia no terceiro trimestre foi de US$ 0,23 por ação, ante US$ 0,08 por papel um ano antes. O lucro também bateu a mediana de US$0,13 por papel entre projeções de Wall Street, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

/ REUTERS