As pessoas que visitam o Museu da Revolta de Varsóvia poderão agora, com a ajuda de um filme em 3D, ter uma noção mais concreta da devastação desencadeada na capital polonesa pelas forças nazistas alemãs na Segunda Guerra Mundial.

Adolf Hitler suprimiu brutalmente o levante de 1944, reduzindo a cidade antes sofisticada e agitada de 1,3 milhão de habitantes a uma casca fumegante cujas ruínas abrigavam menos de mil pessoas.

O filme de seis minutos Cidade em Ruínas simula o voo de um caça-bombardeiro B-25 das forças aliadas, do tipo que fez voos levando provisões para os insurgentes durante os 63 dias de insurreição que se tornaram símbolo da resistência polonesa contra a tirania (veja abaixo imagens de reprodução do filme).

Usando imagens e registros históricos, o filme recria uma maquete detalhada de como a cidade ficou após a revolta, com as pontes sobre o rio Vistula destruídas e bairros inteiros, incluindo o gueto judaico, completamente arrasados.

“O filme Cidade em Ruínas foi feito porque não bastava usar palavras e fotos em preto e branco para descrever como estava Varsóvia no início de 1945″, disse o diretor do museu, Jan Oldakowski.

“Quando encontrávamos visitantes do exterior, sentíamos que eles não compreendiam, que enxergavam as cenas do filme ‘O Pianista’ (de Roman Polanski), em que o pianista Szpilman caminha por uma Varsóvia destruída, como uma metáfora artística bela, não como a realidade.”

O lançamento do filme, que deve ser visto com óculos 3D, foi programado para coincidir com o 66º aniversário do início da Revolta de Varsóvia, em 1 de agosto de 1944.

A maior parte da destruição da cidade resultou da vingança do Exército alemão pelo levante contra seu domínio brutal.

Simulação singular

Michal Gryn, do estúdio Platige Image, que criou o filme, disse que Cidade em Ruínas supera qualquer outra coisa que já tenha sido realizada em animação em 3D.

“Trata-se de um projeto em escala mundial, porque nem mesmo os maiores estúdios de Hollywood já fizeram algo como isto, não criaram uma cidade virtual e a filmaram em uma só tomada”, disse ele.

“Já houve dezenas, provavelmente centenas de filmes de guerra com imagens de uma cidade destruída, mas essas imagens duram no máximo algumas dezenas de segundos”, disse Gryn.

O museu é uma importante atração turística, tendo atraído 500 mil visitantes no ano passado.