O vídeo abaixo mostra um iPad sendo destruído no dia do lançamento do aparelho. Relatos dos envolvidos indicam que o dono do tablet comprou três tablets, e um deles foi destruído imediatamente – com a ajuda de um bastão de beisebol.

Pelo vídeo dá para perceber que, apesar dos curiosos em volta registrando a cena, o engraçadinho preferiu ficar longe da entrada da Apple Store – ou mesmo da fila – na hora de cometer o gesto pseudo-ludita. Medo dos fanboys e Macmaníacos?