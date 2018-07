Há quase três meses no ar, o Google Buzz não tem lá tantos ‘buzzes’ quanto prometeu. Desativado do Gmail por muitos e até acusado de ser uma ameaça à privacidade por dez países europeus, a rede é quase irrelevante frente a redes sociais como Facebook e Twitter, com as quais pretendia competir.

Mas, mesmo já sabendo de tudo isso, os números divulgados hoje pela companhia de pesquisa PostTank assustam: 90% do conteúdo do Buzz não é de lá. Apenas reproduzem mensagens postadas em outros sites. 63% de tudo que aparece por lá é puxado do Twitter, enquanto 27% vem de leitores de RSS.

Se quiser ler por outro ângulo: apenas 10% do volume do Buzz foi produzido só para estar lá. Não é exatamente um sucesso, né?