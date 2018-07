Da esquerda para a direita, o SoundHound, o FakeCalls e o Dragon Dictation. FOTO: NYT

Reparei que o artigo do New York Times mais indicado via e-mail na semana passada foi a lista de aplicativos recomendados para o iPhone elaborada por Bob Tedeschi. A reportagem continua na lista das mais enviadas por e-mail. Uau — tema em alta, hein? Está bem, está bem — este jogo pode acomodar dois participantes. Eis aqui meus 10 aplicativos favoritos para iPhone:

* Dragon Dictation (gratuito). O usuário fala e o programa digita. No geral, a precisão do aplicativo é excelente. Depois que a transcrição é exibida, basta um toque para colar o texto numa mensagem de e-mail, mensagem de texto ou atualização de serviços como Twitter e Facebook. O texto pode também ser simplesmente copiado para a área de transferência. Não funciona tão bem quanto ditar diretamente dentro de qualquer caixa de texto, como ocorre nos aparelhos da plataforma Android, mas é muito mais rápido do que digitar com os dedos. Minha análise do aplicativo pode ser encontrada aqui.

* Ocarina (US$ 1). As pessoas se queixam que os filhos ficam viciados nos aparelhos eletrônicos. Mas, nas viagens mais longas, fico contente ao ver meu filho e minha filha dedicando horas à prática deste genuíno instrumento de sopro. Assopre no microfone, aprenda a tocar nos quatro “buracos” exibidos na tela de vidro, e… o resultado é uma música surpreendente. Foi um dos primeiros aplicativos que analisei.

* Google Mobile (gratuito). Basta falar para realizar uma busca no Google Maps. O aplicativo incorpora agora o Google Goggles: aponte o iPhone para um livro, DVD, uma garrafa de vinho, um logotipo, quadro, cartão postal ou trecho de texto, e o aplicativo hiperinteligente reconhece a imagem e exibe informações a respeito dela obtidas a partir da internet.

Sugestão extra: Google Voice. Acaba de sair dos laboratórios! Este programa finalmente chegou à loja de aplicativos depois de passar um ano e meio no limbo, enquanto a Apple misteriosamente se recusava a aprová-lo. Mas ele finalmente chegou, funciona maravilhosamente bem, oferece mensagens de texto gratuitas, chamadas internacionais baratas, transcrições gratuitas das suas mensagens de voz, e muitos outros recursos úteis. Escrevi uma resenha sobre ele esta semana logo depois do seu lançamento.

* LED Light (gratuito). O “flash” de LEDs do iPhone 4 é extremamente poderoso; ele quase poderia iluminar a passarela de um desfile de moda. É fantástico para ler cardápios e programas de teatro em ambientes de baixa iluminação, para inspecionar o encanamento e o motor do carro em espaços apertados, e para remover lascas e farpas. Infelizmente, para ativá-lo é preciso abrir o aplicativo Camera, alternando para a função de vídeo e acendendo a luz que a acompanha. Certo? As coisas não funcionam mais assim. Basta abrir o aplicativo para ativar o LED instantaneamente — brilhante e fácil de usar.

*FlightTrack Pro (US$ 10). Incrível. Mostra cada detalhe de cada voo: portão de embarque, tempo de atraso, número de contato da empresa aérea, onde o voo se localiza no mapa, e muitas outras informações. Sabe mais — e sabe antes — do que as próprias companhias aéreas. Ainda melhor: a versão Pro entra em sincronia automática com o site Tripit.com. Você compra uma passagem na rede, envia o comprovante para o endereço plans at tripit.com; e o Tripit inclui os detalhes do voo no FlightTrack Pro automaticamente via conexão sem fio. O usuário nunca precisa inserir nenhum tipo de informação. Escrevi uma resenha sobre ele no ano passado.

* FakeCalls. Quando o usuário aperta este ícone na tela Home (ele fica disfarçado, exibindo apenas as letras FC), em aproximadamente 10 segundos o telefone toca. É uma chamada falsa de — quem quer que você tenha selecionado com antecedência. (No meu caso, a chamada falsa é de Barack Obama, mas a escolha é livre.)

A simulação da tradicional tela de nova chamada do iPhone é perfeita — o toque, a informação do contato, os botões Mute (mudo) e Hold (espera), e tudo o mais. É ideal para fugir de situações difíceis, como reuniões ou encontros desastrosos.

* Line2 (gratuito). Confere ao iPhone uma segunda linha telefônica com seu próprio número – que faz e recebe chamadas quando o usuário se encontra num local com acesso Wi-Fi (nada de pagar os minutos para a operadora!), ou por meio da operadora quando o Wi-Fi não está disponível. Mensagens de texto ilimitadas, chamadas ilimitadas, US$ 10 por mês. Já escrevi muitas resenhas sobre este programa, e a mais recente foi publicada em setembro.

* Twitter (gratuito). A maioria dos aplicativos gratuitos para o serviço do Twitter apresenta certo excesso de recursos e funções. Este aqui é o aplicativo oficial lançado pela Twitter, Inc., e se mostra simples e fácil de usar.

* SoundHound (gratuito). Bate o rival Shazam no seu próprio terreno. Aproxime o aplicativo de uma música tocada no rádio, ou mesmo cantarole um trecho dela, e o programa milagrosamente identifica a música e apresenta os versos da letra. É também mais rápido do que o Shazam.

* Bump (gratuito). Se você e outro usuário do iPhone possuírem este aplicativo, basta tocar um aparelho no outro para trocar informações de contato. Infelizmente, o programa se tornou mais complexo conforme evoluiu, ao ponto de eu e um amigo termos encontrado dificuldade para entender onde deveríamos armazenar o “cartão” que acabamos de receber. Apesar de haver muitos outros aplicativos similares, este é o que as pessoas têm mais probabilidade de ter, o que torna o seu uso extremamente conveniente.

O que mais há no meu iPhone? Red Laser. Glee. Kayak. FlightBoard. OnTime. O aplicativo do New York Times, é claro. Skype. Leitor do Kindle, B&N eReader. Dicionário. Facebook. WeDoodle. TEDPlayer. Mint.com. FingerFoos. Scrabble. Remote (para o Keynote). SpawnHD. FourSquare. Pandora. Aplicativos MobileMe (FindiPhone, iDisk, Gallery). Yelp. Flickr. E cerca de 65.000 joguinhos e aplicativos divertidos que meus filhos depositaram no aparelho durante as viagens de carro.

Aproveite as dicas e faça bom uso dos aplicativos!

* Texto originalmente publicado em 18/11/2010.