‘WeTudo’ não tem começo nem final, por exemplo. A dramaturgia é criada pela própria companhia com base no texto clássico de Samuel Beckett, ‘Esperando Godot’, que debatia e criticava questões típicas do século passado, como as ditaduras, a inação do homem perante os fatos e o poder. Segundo o diretor da Phila7, Rubens Veloso, não faz mais sentido discutir a espera do outro com a internet. “O mundo é ativo, as pessoas fazem, agem, tem os meios de produção para alterar a realidade”, disse na época da reportagem, em abril.

Tanto é que a peça começa (se é que dá para dizer isso) no momento em que Vladimir e Estragon desistem de esperar Godot. A narrativa é múltipla. Os espectadores são convidados a levar notebooks e celulares para acompanhar a parte ao vivo do espetáculo da sede do Grupo de Arte Global (GAG). Lá não há um palco tradicional, mas vários espaços de interação e criação coletiva entre atores e plateia. Nunca será possível ver o espetáculo inteiro, apenas parte, mesmo que na internet.

O nome foi baseado no YouTube, claro, e originalmente seria ‘YouTudo’. O pronome inglês We foi inserido para aprofundar a mensagem coletiva da peça. Antes de ‘WeTudo’, a Phila7 já havia impressionado a crítica com espetáculos realizados ao mesmo tempo no Brasil, em Londres e em Cingapura, em que os atores participavam de uma mesma cena mesmo separados espacialmente (veja o vídeo abaixo). A pesquisa da realidade digital passou então a beber em Flusser e Foucault e então decidiu-se por abolir de vez a estrutura cênica tradicional.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/0nngr0WjXyg" width="480" height="385" wmode="transparent" /]

É aí que mora o teatro digital – na convergência entre performance, arte cênica, webart e hiperdrama. ‘WeTudo’ pode ser um passo à frente na consciência do artista sobre a tecnologia, que passa de mero suporte exótico para ferramenta de produção de conteúdo.