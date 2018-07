O que você posta no seu Twitter pode dizer muito sobre a sua personalidade. O cientista de marketing viral Dan Zarella usou dois algoritmos linguísticos complexos para criar o sistema que permite que o site TweetPsych mostre suas características psicológicas através do que você twitta.

Funciona melhor com usuários que tenham mais do que mil tweets. O site também exibe uma lista de usuários que pensam como você. Em outro serviço do TweetPsych, você digita uma URL e ele lista usuários que posam se interessar pelo site em questão, baseado nas características psicológicas dos perfis.