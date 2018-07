SÃO PAULO – “Uma criança nascida hoje crescerá sem nenhuma ideia do que é a privacidade”, disse o ex-técnico da CIA, Edward Snowden, em uma mensagem de Natal transmitida semana passada.

A questão da privacidade na rede (ou da falta dela) foi talvez a discussão que marcou o ano de 2013 e que seguirá reverberando pelos que estão a seguir.

Convidamos cinco especialistas para escrever sobre este e outros temas essenciais do ano que se encerra. Todos assuntos que, é certo, estarão presentes no Link em 2014.

Além da questão da privacidade e da exposição pessoal, trazemos artigos sobre as consequências ruins do atraso na votação do Marco Civil; o papel das redes sociais nos protestos que tomaram conta do País em junho; a onipresença do Big Data e a expansão do uso da internet como ferramenta de educação.

Selfie

• O ano em que ficamos expostos

Big data

• A sabedoria dos dados

Princípos da internet

• Marco Civil não pode esperar mais um ano

‘Saímos do Facebook’

• Redes em junho refletem horizontalidade das ruas

Moocs

• Ensino online pega firme no Brasil