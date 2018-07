Presidente diz no rádio que “governo federal tem interesse em popularizar ainda mais a internet”

FOTO: Ueslei Martins/Reuters

BRASÍLIA – Os celulares deverão se transformar em uma opção de “carteira eletrônica”, destacou hoje a presidente Dilma Rousseff. O comentário foi feito na coluna semanal “Conversa com a Presidenta”, que na edição desta terça-feira, 23, teve como tema principal a popularização do uso da internet no Brasil.

“O governo federal tem interesse em popularizar ainda mais a internet. Neste ano, eliminamos impostos que eram cobrados sobre os investimentos para a construção e modernização das redes de telecomunicações, especialmente as redes de fibra óptica”, destacou a presidente Dilma Rousseff. A coluna é publicada toda semana em cerca de 200 jornais brasileiros.

A explicação de Dilma foi em resposta a questionamento de um morador de Nova Iguaçu (RJ). Wilson Santos argumentou que “os brasileiros estão utilizando a internet até para pagar as contas, sendo que no futuro agências bancárias seriam coisas raras”. Em seguida, questionou “por que a internet brasileira não pode ser popular?” Dilma destacou que, atualmente, metade dos brasileiros já usa a internet. “Entre os mais jovens, a utilização passa de 70%, de acordo com o IBGE”, disse a presidente.

Dilma afirmou, na coluna de hoje, que o governo tem como meta acelerar a implantação da internet de alta velocidade em novas regiões do Brasil. Citou que a Telebrás vai inaugurar novas redes de fibra óptica para interligar duas instituições federais de ensino à Rede Nacional de Pesquisa em Nova Iguaçu, citando exemplo da cidade do autor do questionamento. “Além disso, a Telebrás venderá serviços de rede para as empresas de Nova Iguaçu, o que ajudará a baratear o preço da banda larga com mais qualidade”, destacou.

Sobre o uso da internet para a realização de serviços bancários, a presidente admitiu que essas tarefas são feitas cada vez mais por meio da internet. “Essa tendência deve crescer e chegar ao celular”, ressaltou a presidente. Ela lembrou que já foi enviada ao Congresso Nacional uma medida provisória que regulamenta os pagamentos móveis. “O aparelho celular deverá se transformar em uma opção de carteira eletrônica, através da qual o usuário poderá receber e pagar contas com a mesma facilidade com que carrega um crédito no aparelho ou envia uma mensagem de texto”, destacou a presidente.