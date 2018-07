Página do Facebook faz parte de plano do governo para melhorar comunicação via mídias sociais

SÃO PAULO – A presidente Dilma Rousseff anunciou nesta quarta-feira a estreia da página do Palácio do Planalto na rede social Facebook, em mais uma ofensiva do governo para melhorar a comunicação com os cidadãos por meio das mídias sociais, depois dos protestos que tomaram o país em junho.

Em vídeo de 47 segundos postado no Facebook, Dilma convidou internautas a curtir a página que abordará, entre outras atividades do governo, a evolução dos pactos pela reforma fiscal, reforma política, saúde, educação e transporte público, que foram lançados em resposta às reivindicações dos protestos.

“(A página) foi lançada para ser mais um espaço para você acompanhar de perto as atividades do governo federal. Nesta página vamos também debater a evolução dos nossos cinco pactos”, disse a presidente.

Em setembro, Dilma retomou sua conta oficial no Twitter e desde então tem se mostrado ativa, com comentários quase que diários sobre diversos temas. Naquele mesmo mês, o governo federal lançou novas páginas no Twitter, Instagram e Facebook.

“Curta a nossa página. Opine. Participe. E compartilhe conosco a transformação do Brasil em um país com igualdade de oportunidades para todos”, disse Dilma no vídeo postado na página, que já conta com 27 mil likes.

A página do Palácio do Planalto no Facebook pode ser acessada no link.

/ REUTERS