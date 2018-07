A entrada em vigor nesta quinta-feira, 1, da nova Lei do Mercado de Comunicações tornou a Finlândia o primeiro país do mundo a reconhecer o acesso a internet banda larga como um direito fundamental de todos os cidadãos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A nova regra, aprovada há oito meses, obriga as 26 empresas de telecomunicações da Finlândia a proporcionar uma conexão de internet “de alta qualidade e a um preço razoável”, com velocidade de download de pelo menos 1 megabit por segundo (Mbps).

Dessa forma, a nova legislação inclui o acesso à banda larga na lista de serviços básicos de comunicação que devem chegar a todos os rincões do país escandinavo, junto a outros como o telefone e o correio postal.

“A partir de agora, a conexão de banda larga a um preco razoável é um direito fundamental na Finlândia”, afirmou a ministra finlandesa de Transporte e Comunicações Suvi Lindén. “Este é sem dúvida uma das maiores realizações do governo quanto à política regional, e estou orgulhosa dela”, continuou. A ministra ainda acrescentou que “espera que as pessoas aproveitem a oportinidade e entrem em contato com as operadoras de telecomunicações da região em que vivem”.

O objetivo do governo finlandês é ampliar a velocidade mínima de conexão à internet por meio de cabos de fibra óptica até os cem megabits por segundo (Mbps) até o fim de 2015.

Ao mesmo tempo, o governo espera aumentar também até 2015 a porcentagem de finlandeses com acesso à rede a 99%. Hoje, 95% da população tem acesso à internet.

(EFE)