LAS VEGAS – A maior feira de eletrônicos do mundo abre as portas ao público nesta terça-feira, 8, em Las Vegas. A contar dos anúncios já feitos à imprensa nestes últimos dias, o evento assume dois conceitos como tendência: internet das coisas (que já foi renomeada pela Qualcomm no keynote de abertura para “a internet de tudo”) e realidade aumentada.

No keynote de abertura da edição passada da CES, Steve Ballmer anunciou o fim da participação da Microsoft no evento. Neste ano, foi a vez da Qualcomm e do seu CEO, Paul Jacobs, cortarem a fita. Mas advinha quem, aos pulos, entrou no palco no meio da fala de Jacobs sobre como o mundo todo, assim como as grandes empresas de tecnologia, estão direcionando seus esforços para o mobile? Steve Ballmer. Marcando o melhor momento da CES até agora, o chefe da Microsoft foi muito aplaudido e em apenas 10 minutos mostrou dois híbridos — tablets que se encaixam a teclados —, tipo de aparelho que a dupla face do Windows 8 tornou possível; e dois smartphones, um Nokia Lumia e um HTC.

Alta resolução. Na segunda-feira, 7, grandes marcas apresentaram novos televisores Ultra HDs (resolução de 4K) que têm a responsabilidade de fazer muito mais do que as atuais. Com a da Panasonic, o usuário pode personalizar sua tela inicial, com um smartphone equipado com NFC é possível enviar conteúdo para a TV e, como está se tornando padrão, ela obedece comandos de voz a partir do controle remoto. A Sharp atualizou sua linha também com os UHDTVs (sigla para a nova geração de televisores) com modelos a partir de 60 polegadas.

A LG exibiu sua OLED de 55 polegadas, a primeira grande televisão OLED do planeta. Ela chega ao mercado em março por US$ 12 mil. A Sony também apontou para o setor e, apesar de não ter nada concreto para mostrar por enquanto, disse que reservou para o meio do ano um dispositivo que promete levar o 4K a mais aparelhos.

Internet em tudo. A Lenovo levou à feira todo o seu arsenal de tablets, smartphones e notebooks, mas reservou especial destaque para o seu híbrido de desktop e tablet chamado Horizon. Trata-se de uma tela de 27″ que se posicionada na vertical é um desktop touch, se posta na horizontal, com a tela voltada para cima, como uma mesa, é um grande tablet. O aparelho roda Windows 8, chega no meio do ano nos Estados Unidos e o preço não deve estar abaixo de US$ 15 mil, segundo um dos executivos.

A Samsung exibiu novos produtos pertencentes a quase todas as categorias domésticas de eletrônicos. Com as palavras-chave “casa” e “família”, a empresa mostrou fogão, geladeira, microondas e máquina de lavar, todas “inteligentes” e capazes de se comunicar com qualquer aparelho móvel.

“A casa cresceu e a Samsung agora espera oferecer flexibilidade”, discursou o presidente da Samsung americana, Tim Baxter. Mas os grandes anúncios estavam por vir. A empresa mostrou sua nova TV LED F8000 de 60 polegadas com design de espessura muito fina e alta resolução. Acima dessa, a Ultra HD TV de 85″ da série S9, que quando utilizadas com a nova plataforma da Samsung para Smart TVs se tornam tablets gigantes.

O novo Smart Hub foi reformado e agora conta com cinco telas de interação: uma de recomendação (usando a voz, o usuário solicita bons programas para assistir e o televisor exibe na tela), outra de apps de séries e filmes como Netflix e Hulu, a terceira com conteúdo multimídia (foto, vídeo e música), uma social (Twitter, Facebook, etc) e a última que lembra a tela de aplicativos de smartphones e tablets, todos reunidos, à disposição do controle remoto. Um aparelhinho apelidado pela Samsung de Smart Evolution Kit, leva toda essa nova interface para qualquer Smart TV da Samsung, apenas plugando-o na parte traseira do televisor.

A Samsung mostrou ainda câmeras inteligentes, que captam sinal Wi-Fi e, conectadas, permitem compartilhar o conteúdo da câmera pelas redes sociais. Na mesma categoria, a empresa apresentou uma lente 3D para câmeras, recebido com empolgação por se tratar da primeira lente removível do tipo no mercado. Por fim, a Samsung comemorou o sucesso do Galaxy S3, com 30 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, e anunciou a chegada do Android Jelly Bean ao Galaxy Note 10.1.

Carros conectados. As fabricantes de automóveis, em apresentações menores, também exibiram novidades neste setor que deve continuar forte neste ano. A Ford apresentou aplicativos de música e notícias para seus carros, mas, ainda mais importante, convidou desenvolvedores a se arriscarem no meio automotivo através do Ford Developer Program Web. A Lexus mostrou um protótipo de carro autônomo, um projeto que outras empresas como a Audi e o Google também já estão bem avançados. A empresa disse que não tem previsão de quando o veículo poderá chegar ao mercado.

A Qualcomm, inclusive, lembrou uma de suas soluções que se encaixa no novo direcionamento do setor automotivo, que é o de carros elétricos. Na feira, será possível conferir mais sobre o ‘Qualcomm Halo’, tecnologia que promete recarregar os automóveis elétricos sem a necessidade de cabos. “É wireless e também não tem a necessidade posicionar o carro em faixa nenhuma na garagem. É tudo bem mais fácil”, disse Jacobs.

*O repórter viajou a convite da Consumer Electronics Association.