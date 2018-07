O tema: computação visual 3D. A expectativa: o tablet da Asus equipado com Tegra.

17:43 – Huang encerra a coletiva anunciando uma nova tecnologia 3D que usa 3 monitores 6 milhões de pixels, para formar imagens.

17:39 – Blu-rays 3D são demonstrados. E YouTube em 3D! Via plug-in usando a câmera 3D da Fujifilm.

17:32 – A maioria dos fabricantes de monitores lançará equipamentos compatíveis com 3D.

17:28 – Após dizer que esse será o ano do 3D, Huang convida a todos a colocas os óculos 3D para uma demonstração.

17:24 – A interface de navegação e músicas lembra o Cover Flow. E tudo funciona por comando de voz.

17:22 – O GPS do carro é todo controlado pelo volante e por uma superfície sensível ao toque perto do câmbio. O sistema está constantemente conectado à web, em comunhão com o Google. Os gráficos parecem o do Google Maps.

17:19 – Em 2012, todo Audi terá um Tegra instalado.

17:18 – Halliger afirma que a capacidade analítica do Tegra permite que o carro analise sozinho o ambiente em torno do carro via sensores, só avisando o motorista se necessário. Sem sobrecarga de informação, de forma transparente e natural.

17:13 – Mathias Halliger, chefe de sistemas embarcados da Audi, sobe ao palco para falar de computadores embarcados em carros que usam computação visual.

17:10 – Huang revela que mais de 50 fabricantes, entre eles Asus e MSI, estão desenvolvendo tablets.

17:08 – Sweeney deixa o palco ovacionado. A qualidade do jogo no tablet é inacreditável.

17:05 – Tim Sweeney, “pai” da Epic, responável pela franquia Gears of War, sobe ao palco. Ele fala como o motor gráfico Unreal Engine 3 roda bem no Tegra. O demo roda Unreal Tournament 3. O desempenho é comparável ao visto no PS3. Ele o compara a un PC de topo de 4 anos atrás.

16:59 – Rayfield humilha o Atom ao rodar um vídeo full-hd lado a lado com o Tegra. O melhor: é o trailer de Iron Man 2 em 3D!

16:54 – Mike Rayfield, o gerente geral do Tegra, Demonstra o Tablet. A tela dá pau… ele consegue, em poucos segundos abrir o browser. O tablet usa Android.

16:49 – Huang afirma que ele roda 140 horas de música com uma única carga. O consumo de energia, segundo ele, é de 500 miliwatts. O Tegra é capaz de rodar 16horas de vídeos HD com uma carga.

16:48 – Ele anuncia o novo Tegra, e diz que é um chip com 10 vezes mais poder que os atuais processadores de smartphones. Processador dual core, com memória, vídeo capaz de altas resoluções, com menos da metade do tamanho ocupado por uma placa de Atom.

16:45 Ele declara que 2010 será o ano da revolução do tablet. E fala que existirão aparelhos desse tipo de todo tamanho.

16:42 – Ele cita que os 78 milhões de jogadores de FarmVille do Facebook precisam de um PC para rodá-lo.

16:39 – Huang explica que a Apple reinventou o iPod com o iPhone, criando um aparelho que faz tudo.

16:34 – Jen-Hsun Huang, chefão da Nvidia, fala da importância revolucionária dos dispositivos móveis, como iPods e smartphones

16:31 – um vídeo 3D é exibido. todos os jornalistas estão usando os mesmos óculos que usamos no cinema 3D.