Termina hoje, em Barcelona, na Espanha, o Mobile World Congress, evento que reúne fabricantes de celulares, operadoras e desenvolvedores de softwares.

Filipe Serrano, repórter do Link, está lá acompanhando os lançamentos. Você pode ver pelo blog Link Tempo Real, pelo Twitter e no blog Sempre à Mão, sobre web móvel.

Na segunda-feira, primeiro dia do evento, a Adobe revelou que lançará versões móveis do Flash para telefones com os sistemas Symbian (Nokia), Windows Mobile, BlackBerry webOS (da Palm), além do Android. Ontem, Eric Schmidt, CEO do Google, mostrou celular com Android carregando vídeos em Flash.

Hoje, foi anunciada parceria entre o Skype e a operadora norte-americana Verizon. Agora, os celulares da operadora virão com o software pré-instalado. E a Sony Ericsson apresentou seus celulares com Android.

