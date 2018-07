Diretor do Wikimedia Foundation, Kul Wadhwa, diz que o blecaute da Wikipedia foi motivado pelos usuários

SÃO PAULO – Kul Wadhwa já havia pisado no palco principal da Campus Party no ano passado. O diretor do Wikimedia Foundation (responsável pela enciclopédia digital colaborativa Wikipedia) foi novamente convidado para participar do encontro de tecnologia desta vez com a promessa de que falaria sobre as leis antipirataria, como a Sopa. Sua palestra, no entanto, pendeu mais para o lado motivacional, incentivando os campuseiros a acreditar em negócios e sugerindo estratégias e plataformas para realizar projetos criativos. O papo mais pesado viria só depois.

O diretor da Wikimedia se apresentou na tarde desta quinta na Campus Party. Abaixo, a foto do apagão do Wikipedia. FOTO: Divulgação

Em uma sala reservada para a imprensa, o norte-americano foi questionado sobre as leis, que acredita terem poder para mudar completamente o modo como as pessoas usam a internet.

“Se no Brasil e no mundo só se fala de Sopa (Stop Online Piracy Act), isso significa algo. Há setores que não entendem que as coisas funcionam diferente na internet. A infração para eles é algo diferente da pirataria”, diz. Segundo ele, as leis restringiriam os recursos básicos da internet, como a possibilidade de compartilhar.

Sobre direitos autorais e ainda sobre restrição de transferência de arquivos protegidos pela rede, Kul disse que “seria muito legal se tudo estivesse disponível”, mas confessou não se importar com o que ocorre, deste ponto de vista, na indústria fonográfica, “com a Madonna”, etc. “O que me preocupa é a educação. Crianças e todas as pessoas tinham de poder compartilhar conhecimento.”

A Wikipedia bloqueou o acesso ao seu site, no episódio que chamaram de blecaute, mostrando o que poderia acontecer caso a proposta de lei Stop Online Piracy Act (Sopa) fosse aprovada. Sobre o caso, Wadhwa disse que a ação foi motivada pelos próprios usuários.

“Não queremos que o governo controle o acesso a informação ou impeça a expressão de pensamento. Nossa comunidade disse que tínhamos de fazer esse protesto e o fizemos”, afirmou o diretor em uma curta fala sobre o tema durante a palestra. “Não ao controle!”

“Valorizem o conhecimento de vocês e lutem pelo acesso livre a ele. Até a próxima”, finalizou.