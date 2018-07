Fincher pediu adiantamento e controle da produção, mas não levou. FOTO: NYT Fincher pediu adiantamento e controle da produção, mas não levou. FOTO: NYT

SÃO PAULO – O diretor David Fincher, que já havia trabalhado na interação entre tecnologia e cinema com o filme A Rede Social, que conta a história do Facebook, abandonou o projeto de uma nova cinebiografia de Steve Jobs. De acordo com o The Hollywood Reporter, Fincher pediu um adiantamento de US$ 10 milhões e controle dos direitos sobre a produção para a Sony, mas o estúdio negou o pedido.

A Sony havia sido a produtora de A Rede Social, e agora procura um substituto para o projeto, que será baseado na biografia de Walter Isaacson sobre Jobs, Steve Jobs, e terá Aaron Sorkin (A Rede Social, The West Wing, The Newsroom) como roteirista. O ator Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas) foi sondado para o papel principal.

De acordo com relatos de Sorkin, o filme terá ação em três tempos: no lançamento do primeiro Mac, no lançamento do NeXT e no lançamento do iPod, em 2001. Jobs já foi retratado em uma cinebiografia: intitulada Jobs, o filme estreou no ano passado, com Ashton Kutcher no papel principal.