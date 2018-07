George Etheredge/The New York Times O Data Protection Officer é o responsável por elaborar estratégias sobre como coletar e proteger dados pessoais contra ciberataques

PARIS - Bancos, seguradoras, agências de publicidade e marketing e veículos de comunicação: todos procuram o mesmo profissional. A profissão do momento na Europa é a de Data Protection Officer (diretor de proteção de dados, em tradução livre) ou DPO. Trata-se do responsável por elaborar estratégias sobre como coletar e proteger dados pessoais contra ciberataques, uma das novas exigências do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais (GDPR).

Startups e grandes empresas que lidam com grandes volumes de dados pessoais terão de ter uma pessoa nesse cargo. Só na França, segundo estimativa da Comissão Nacional de Informática e Liberdades (CNIL), mais de 80 mil empresas, associações e órgãos públicos necessitarão, em tese, contratar esse profissional em breve. E as escolas de formação não formam mais de 500 pessoas por ano.

A função tornou-se tão requisitada que os salários de DPO podem chegar com alguma frequência à casa dos € 80 mil a € 100 mil por ano – entre R$ 350 mil e R$ 440 mil por ano. Esse é o salário pago por empresas europeias para diretores de tecnologia (CTOs) com boa experiência em companhias de forte crescimento. Mesmo em início de carreira, será difícil contratar alguém por menos de € 40 mil ao ano (cerca de R$ 175 mil).

Junto ao salário elevado vem a alta responsabilidade. Com a entrada em vigor da GDPR, a União Europeia espera que o DPO seja capaz de dizer “não” a um presidente executivo que esteja tentado a infringir as regras impostas pela legislação.

Pelas recomendações do CNIL, empresas que lidem com dados com alto grau de sensibilidade, como folhas de pagamento que trazem dados pessoais, como endereços, devem investir em um profissional experiente e capaz de garantir a segurança dos bancos de dados.