WASHINGTON - O diretor de segurança do Facebook, Alex Stamos, anunciou nesta quinta-feira, 2, que deixará o cargo no dia 17 de agosto para se tornar professor adjunto da Universidade de Stanford.

"É fundamento que nós, como indústria, cumpramos com nossa responsabilidade coletiva de considerar o impacto do que construídos", disse Stamos, em comunicado interno obtido pela reportagem. "Espero seguir colaborando com as equipes de segurança do Facebook."

Stamos explicou que assumirá em setembro, início do ano letivo americano, um curso de cibersegurança no Instituto Freeman-Spogli para Estudos Internacionais da Universidade de Stanford. Além disso, o diretor de segurança trabalhará como pesquisador do Instituto Hoover, novo think tank da instituição.

Reuters/Steve Marcus Alex Stamos anunciou saída em março e oficializou que deixará o cargo no próximo dia 17 para assumir posto na Universidade de Stanford

O anúncio da data oficial da saída de Stamos ocorre um dia após o Facebook detectar uma suposta campanha de desinformação para influenciar as eleições legislativas americanas de novembro. A empresa fechou 32 contas na rede social e também no Instagram relacionadas com o caso.

Apesar de afirmar que deixa o Facebook apenas para assumir o posto de professor universitário, o The New York Times revelou em janeiro que o diretor de segurança enfrentava desacordos internos sobre como a rede social deveria lidar com a difusão de desinformações na plataforma. Segundo as fontes consultadas pelo jornal, Stamos foi um forte defensor das investigações e divulgação da suposta ingerência russa no Facebook.

A rede social fundada por Mark Zuckerberg está no centro das atenções devido ao uso da plataforma para a difusão de notícias falsas com o objetivo de influenciar o resultado das eleições presidenciais americanas. Investigações federais apontam que a ingerência havia sido provocada por mais de 3 mil anúncios pagos por contas falsas supostamente criadas por russos.

Outro escândalo que atingiu a empresa foi o uso dos dados de milhares de usuários pela empresa de consultoria Cambridge Analytica. A revelação abalou a reputação, a imagem pública e as projeções econômicas do Facebook. Na semana passada, a empresa sofreu uma perda histórica de US$ 119 bilhões - a maior queda diária na história da Wall Street. //EFE