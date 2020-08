Damian Dovarganes/AP Criador do Disney+, Kevin Mayer assumiu a direção executiva no TikTok em maio e, desde então, esteve em meio a uma tensão diplomática entre China e Estados Unidos

O diretor executivo do TikTok, Kevin Mayer, anunciou nesta quarta-feira, 26, que vai deixar a empresa. A saída de Mayer acontece no momento em que aumentam as tensões entre Washington e Pequim pelo aplicativo chinês.

Na segunda-feira, 24, o TikTok abriu oficialmente um processo contra o governo americano pela pressão sobre a plataforma, acusada de espionar seus usuários.

O TikTok tem sido o centro de um conflito diplomático entre Estados Unidos e China. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva no dia 14 de agosto que estabeleceu prazo de 90 dias para os estadunidenses deixarem de fazer negócios com a empresa dona do TikTok, a chinesa ByteDance.

O texto também previa o mesmo prazo para o TikTok ser vendido a uma companhia americana.

O aplicativo, que tem mais de 175 milhões de usuários nos EUA e mais de 1 bilhão em todo o mundo, defende que a ordem de Trump é baseada em uma aplicação incorreta da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional porque a plataforma, em que usuários compartilham vídeos curtos, não é "uma ameaça incomum ou extraordinária".

Em carta aos funcionários da empresa, Mayer disse que "o cenário político mudou drasticamente" nas últimas semanas. "Neste contexto, e por esperarmos chegar a uma solução o mais rápido possível, quero informar com grande pesar que decidi deixar a empresa", escreveu.

O TikTok disse em um comunicado que "reconhece que a dinâmica política dos últimos meses mudou significativamente" e que respeita a decisão do agora ex-diretor executivo./AFP