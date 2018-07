Tribunal da Nova Zelândia manteve preso, porém, o fundador do site, Kim Dotcom

Prisão onde está Kim Dotcom e os diretores do Megaupload

AUCKLAND – Um tribunal neozelandês concedeu nesta quinta, 26, liberdade condicional a dois dos três diretores do site de downloads Megaupload que foram detidos em Auckland junto ao fundador do portal, o alemão Kim Schmitz.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O juiz David McNaughton, do tribunal do distrito de North Shore, anunciou a libertação condicional do alemão Finn Batato, de 38 anos, e do holandês Bram van der Kolk, de 29.

Por enquanto, segue pendente a decisão sobre a liberdade condicional requisitada pelo alemão Mathias Ortmann, de 40 anos e co-fundador do Megaupload.

Schmitz, conhecido como “Dotcom”, foi detido junto aos outros três executivos na última sexta-feira em sua mansão nos arredores de Auckland, no marco de uma extensa operação internacional que incluiu o fechamento do site e a detenção na Europa de outros dois supostos cúmplices.

O juiz McNaughton negou nesta quarta-feira a liberdade condicional de “Dotcom” por considerar que existe risco de fuga da Nova Zelândia.

“Dotcom”, que apelou da decisão, permanecerá detido até 22 de fevereiro, quando acontecerá uma audiência sobre o pedido de extradição aos Estados Unidos.

O tribunal de North Shore também outorgou liberdade condicional a Wayne Tempero, guarda-costas de “Dotcom” que foi acusado de posse ilegal de uma arma semi-automática.

As autoridades americanas fecharam o Megaupload ao considerar que o site faz parte de “uma organização criminosa responsável por uma grande rede de pirataria informática mundial” que causou prejuízos de mais de US$ 500 milhões ao transgredir os direitos autorais de empresas.

No caso de a extradição ser aprovada, os quatro detidos serão julgados nos Estados Unidos, onde são acusados por crime organizado, lavagem de dinheiro e violação da lei de direitos de propriedade intelectual.

/ EFE