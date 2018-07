Disco terá três camadas de leitura e capacidade de armazenamento chegará a 100GB

SÃO PAULO – Os dados oficiais sobre como a mídia Blu-ray se ajustará à tecnologia 4K ainda não foram divulgados, mas algumas pistas sobre o futuro surgiram na terça-feira, 10.

A fabricante de máquinas para gravação de mídias Singulus revelou um novo aparelho, a Blueline III. De acordo com o comunicado, “a máquina é capaz de gravar discos Blu-ray de três camadas, com capacidade de armazenamento próxima a 100 GB”.

Atualmente, o padrão do mercado são discos com duas camadas, capazes de armazenar 50GB. O comunicado faz menção às novidades na área do vídeo: “Encerramos o desenvolvimento das novas mídias bem a tempo da entrada no mercado das TVs de ultra-definição (4K ou Ultra HD)”.

A grande pergunta agora é saber se os leitores de Blu-ray disponíveis no mercado conseguirão ler novas mídias apenas com uma atualização simples de software. Em caso positivo, esse é mais um incentivo para a popularização do 4K, somado aos recentes lançamentos de TVs e as tentativas do Netflix e da Sony de criar serviços de streaming com conteúdo feito com a nova tecnologia.