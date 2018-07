Discografia dos Beatles será lançada em formato digital

O Link revelou na segunda-feira (2) a possibilidade de comprar músicas dos Beatles em formato digital através de um meio aparentemente legal. No entanto, a EMI só revelou hoje (3) a primeira incursão “oficial” da banda no formato: um pendrive em formato de maçã contendo toda a discografia dos Fab Four, a ser lançado no dia 7 de dezembro em edição limitada.

03/11/2009 | 19h35