Discografias de volta ao Orkut

A comunidade Discografias, que já contou com quase 1 milhão de membros no Orkut, está de volta à rede social. Fora do ar desde o começo do ano, quando foi obrigada pela APCM (Associação Antipirataria Cinema e Música) a retirar os links para downloads de álbuns de diversos artistas, a nova edição da comunidade conta com novos moderadores e novo nome: “Discografias – A Ressurreição“.

11/09/2009 | 11h25