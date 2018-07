Pontífice agora vai enviar trechos de discuros diretamente pelo Twitter

FOTO: Tony Gentile/Reuters

CIDADE DO VATICANO – O papa Bento 16 enviará suas mensagens após a oração do Ângelus e seus discursos mais importantes através da rede social Twitter, segundo declarou nesta quinta-feira, 23, o responsável do dicastério vaticano da Comunicação Social, Claudio Maria Celli, a “Radio Vaticana”.

“Devemos ainda escolher a data para este início, mas será o mais rápido possível e isso está sendo estudado pelo Conselho Pontifício para a Comunicação Social”, afirmou Celli.

No Twitter o papa postará também “seus discursos em outros países, quando pedir colaboração, ajuda para certa forma de necessidade ou por ocasião de certas festas típicas de nosso calendário religioso, como a mensagem de Natal e da Páscoa”, continuou.

Celli acrescentou que foi criado o site “Pope2you” com as mensagens de Quaresma do pontífice, subdivididas em 40 tweets, com pequenas frases e dirigidas principalmente aos jovens.

Mais uma vez, o papa “demonstra a sensibilidade às novas tecnologias e à comunicação de sua palavra”, disse o responsável do dicastério vaticano.

No dia 29 de junho do ano passado, Bento XVI inaugurou o novo portal multimídia do Vaticano na internet, “News.va“, com uma mensagem no Twitter — a primeira vez na história que um pontífice usou este meio de comunicação.

/EFE