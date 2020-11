Globo No plano mensal, o combo Globoplay e Disney+ custará R$ 43,90

O Globoplay e o Disney+ anunciaram nesta terça, 3, parceria para um pacote de assinaturas dos dois serviços de streaming. No plano anual, o pacote custará R$ 454,80 em 12 parcelas, o que significa R$ 37,90 por mês. No plano mensal, o combo custará R$ 43,90.

Será possível também comprar um pacote com Globoplay + canais ao vivo, modalidade que também tem streaming ao vivo dos canais Globo, como Sportv, Globonews e Multishow. Nesta modalidade, os preços são R$ 69,90 no plano mensal ou R$ 718,80 no plano anual, pago em até 12 parcelas de R$ 59,90.

Os descontos vão de 10% a 25% em relação aos preços dos produtos assinados isoladamente no plano mensal. O plano mensal avulso do Globoplay custa atualmente R$ 23,90. Nesta terça, o Disney+ confirmou que sua assinatura mensal custará R$ 27,90 a partir do dia 17.

O interessados podem se cadastrar e serão notificados no dia 17 de novembro sobre o início das vendas dos pacotes. Assinantes do Globoplay poderão fazer a atualização dos seus planos.

“Nós sempre ouvimos os consumidores para entender seus desejos e aspirações. Nesse processo, uma mensagem vem se tornando cada vez mais clara: as pessoas querem simplicidade, conveniência, qualidade e preço justo. Para atender a essa demanda, nos associamos aos nossos parceiros da Disney para reunir em uma única oferta dois serviços de streaming que têm simplesmente o melhor em termos de conteúdo", disse em comunicado Erick Brêtas, diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo.

A parceria entre as plataformas segue uma tendência global: nos EUA, o Disney+ é comercializado em pacotes com o serviço de streaming Hulu e com a ESPN+ por US$ 12,90 - ambos têm a Disney como sócia majoritária ou proprietária.