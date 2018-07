“Área restrita somente para humanos. Denuncie não-humanos”, diz, com sutis variações (dependendo do local em que foi afixado), cartazes que foram espalhados por todo o Brasil. Até um site, chamado União Multinacional, foi criado para centralizar as denúncias que podem ser feitas pelo próprio ou por telefone. Mas não há razão para pânico, a brincadeira toda faz parte da interessante campanha de divulgação do filme “Distrito 9″, que estreia nesta sexta-feira, 16, no País.

O longa produzido por Peter Jackson (de “Senhor dos Aneis”) chega por aqui, dois meses depois de sua estreia nos Estados Unidos. Além de estar bastante elogiado (no site Rotten Tomatoes ele coleciona 90% de avaliações positivas), seu sucesso pode ser creditado, em boa medida, a inventiva campanha online de divulgação. Se por aqui, os cartazes citados começaram a aparecer há cerca de um mês, lá fora a promoção começou mais de um ano antes da sua estreia.

E teve de tudo. Desde um site que centralizava boa parte das iniciativas online até um blog mantido pelos próprios ETs desde 2007 e repleto de comentários. Havia ainda espaço para joguinhos, simuladores, e o que mais você imaginar. Houve até protestos contra os ETs durante a Comic Con, maior encontro de cultura pop do mundo, de 2008, e um vídeo postado no YouTube que dava conta de que os alienígenas haviam se espalhado pelo planeta.

Assim como o filme tem um ar de documentário, a sua campanha de divulgação tentava levar esse conceito para a sua promoção, seja online ou offline. Ficou curioso? Então, dá uma conferida no trailer aí embaixo e bom filme:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/kd9QC0OL1eI" width="480" height="295" wmode="transparent" /]

Tem um outro aqui

Uma coisa curiosa nesta história toda, é que ‘Distrito 9′ só existe porque a adaptação do jogo de videogame ‘Halo’ para o cinema acabou tento problemas na sua fase de produção e foi cancelada. Assim, para aproveitar todo o trabalho que eles já haviam dito, Blomkamp e Jackson resolveram fazer ‘Distrito 9′, que nada mais que a versão expandida de um curta, chamado ‘Alive in Joburg’, feito por Blomkamp, que é sul-africano, em 2006.

