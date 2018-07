Post publicado no:

Por Nick Bilton

No início deste ano os leitores descontentes com o fechado ecossistema de aplicativos da Apple e frustrados com o espasmódico serviço da AT&T perguntaram via e-mail e Twitter se a plataforma Android seria uma verdadeira concorrente para o iPhone. Num texto publicado no blog comparei o celular Nexus One, da Google, rodando o sistema operacional Android, ao venerável iPhone, da Apple.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Trocar ou não trocar, eis a questão daquele momento. Em resumo, eu disse que fãs do Gmail e do Google prefeririam o Android; Adeptos do iPhoto e do Mobile Me deveriam continuar com o iPhone.

Em algumas semanas haverá um novo concorrente no ramo dos smartphones: o Windows Phone 7. E apesar desta nova plataforma oferecer uma verdadeira alternativa ao iPhone, é bem provável que ela represente uma ameaça real para a plataforma Android, do Google.

O novo Samsung Focus (à esq.), com Windows Phone 7, e o Samsung Galaxy S, com Android. FOTO: DIVULGAÇÃO

Brian Chen, repórter da revista Wired, resumiu a disputa num artigo recente, dizendo que o Windows Phone 7 fará com que a plataforma Android “pareça caótica”. Chen disse que o elemento crucial na estratégia da Microsoft para os celulares era “o controle de qualidade imposto aos parceiros de hardware”. Em comparação, o Google permite que os fabricantes façam o que bem entenderem em termos do design dos telefones e da interface do usuário.

Isto se torna particularmente evidente na falta de precisão de muitos teclados exibidos pela tela sensível ao toque dos dispositivos Android. Em decorrência de uma série de fatores como discrepâncias entre as versões do software, as diferentes dimensões das telas e a sensibilidade de cada sensor de toque, o teclado exibido na tela de muitos aparelhos Android não é tão preciso quanto os da concorrência. (Para mim, isto arruinou a possibilidade de trocar o iPhone por um Android.)

A Microsoft, aprendendo com os erros anteriores do Windows Mobile, está propondo uma abordagem diferente.

Em coletiva de imprensa realizada semana passada, Joe Belfiore, diretor de programa da Microsoft para a plataforma Windows Phone 7, demonstrou o novo teclado do Windows Phone 7 e destacou que a empresa trabalhou em parceria direta com o fabricante de cada modelo de telefone para testar e calibrar cada tela, garantindo que o teclado funcione de maneira idêntica e perfeita em todos os novos telefones Windows.

A Microsoft também pretende seduzir os consumidores com o ágil e limpo design da interface do Windows Phone 7. Sim, estou falando a respeito de um produto da Microsoft. A nova interface do telefone é composta por uma série de cubos e oferece uma aparência e uma navegação que não se parecem com nada atualmente disponível no mercado dos smartphones.

Em comparação, o design do Android pode parecer um pouco vulgar, com sua iconografia diminutiva; alguns usuários disseram que o sistema Android transmite a impressão de ser uma cópia de baixa qualidade do design do iPhone.

Isto não quer dizer que o Windows seja melhor do que o Android em todos os aspectos. O Android está bem estabelecido no mercado dos smartphones e construiu para si uma sólida base de seguidores entre os desenvolvedores de aplicativos e fãs do Google.

Para que a Microsoft obtenha sucesso, a empresa terá que se inspirar nos feitos da Apple e oferecer mais do que um design limpo e um teclado preciso. A empresa terá de descobrir como estimular os desenvolvedores de aplicativos a se dedicar à criação de programas para mais uma nova plataforma celular.

http://bits.blogs.nytimes.com/2010/01/15/torn-between-two-phones-nexus-one-vs-iphone/