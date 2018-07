Primeiros resultados trimestrais da rede social depois da abertura de capital fizeram ações cair até 12%

SÃO FRANCISCO – O Facebook divulgou nesta quinta-feira, 26, seus primeiros resultados trimestrais desde que abriu o capital na bolsa de valores Nasdaq, de Nova York. Os resultados foram considerados modestos e a ação da empresa se desvalorizou.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A receita da empresa cresceu 32% para US$ 1,18 bilhão no segundo trimestre. A maior rede social do mundo registrou prejuízo líquido de US$ 157 milhões de dólares, ou US$ 0,08 por ação. Excluindo certos itens, o Facebook lucrou US$ 0,12 por ação.

Na negociação “after hours”, depois do fechamento do pregão, as ações do Facebook chegaram a cair 12%.

A renda da publicidade totalizou US$ 992 milhões, representando 84% dos ganhos totais e um aumento de 28% em relação ao ano passado. Os números são bons, mas mostra uma redução de ritmo de crescimento se comparado a antes da IPO.

Investidores mostraram preocupação com a influência que os desastrosos resultados apresentados pela Zynga possam ter nos números do Facebook. Os jogos da empresa seriam responsáveis por 12% da receita da rede social.

/ com Reuters