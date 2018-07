FOTO: DIVULGAÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO

A finlandesa Nokia está completando hoje, 12, 150 anos de existência. E para comemorar tal data, a empresa lançou um vídeo no YouTube para relembrar os principais momentos da história, desde a fabricação de papel até os mais recentes lançamentos tecnológicos.

A empresa começou a atuar no mercado durante a Revolução Industrial. O foco principal era a fabricação de papel. Em seguida, ela entrou no ramo de armários de madeira e botas de borracha. Foi apenas em 1960 que a Nokia entrou no ramo tecnológico com a fabricação de modens de transmissão de dados e telefones.

Em 1987, a empresa lançou o primeiro aparelho de um ramo que viria a transformá-la em uma potência mundial: o telefone móvel Mobira Cityman, que pesava incríveis 800 gramas. Nos anos seguintes, ela viria a lançar celulares que se tornaram ícones de uma geração, como o Nokia 2280 (aquele azul), o 3120 e o 1110.

Atualmente, a Nokia está fora do campo de smartphones após a venda da divisão para a Microsoft. Recentemente, porém, surgiram rumores de que ela estaria se preparando para voltar ao mercado de celulares.

Abaixo, o vídeo promocional da Nokia para comemorar os 150 de existência.