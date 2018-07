O estudante de administração Antoine Dodson ficou até as 2h30 da manhã no Facebook naquele dia. Trocando mensagens com a família pela rede social, ele jamais poderia imaginar que estaria prestes a viver uma das piores noites de sua vida.

Morador de Lincoln Park, em Huntsville, no Alabama, Dodson deitou-se e acordou meia hora depois com um barulho estranho: sua irmã parecia estar lutando com alguém. Ele pulou do sofá onde dormia e, ao chegar ao corredor, viu a cena terrível. Um homem havia invadido a casa e estava sobre sua irmã, no chão, tentando enforcá-la. Mesmo chocado, Dodson agiu rápido e jogou-o contra a parede. O bandido bateu a cabeça e se arrastou até a cozinha. A família Dodson – Antoine, a irmã e a sobrinha – temeram que ele fosse pegar uma arma. Antoine trancou-as no quarto e pediu que chamassem ajuda. A polícia foi acionada, mas o invasor havia fugido.

Imediatamente, uma equipe do jornal local foi ao conjunto de prédios em Lincoln Park para entrevistar Dodson e sua irmã. Exaltados, eles bradaram contra o invasor. “Você não precisa voltar para confessar. Nós vamos te achar”, disse Antoine. Apesar da seriedade do tema, o tom cômico já estava lá: Antoine, o olhar e as palavras ameaçadores, o sotaque pesado e as gírias do sul dos EUA, tudo misturado às roupas e aos trejeitos excêntricos, meio gangsta, do rapaz. Rapidamente, o vídeo caiu no YouTube. Poderia ter sido só isso – um vídeo engraçado capturado em um momento improvável. A internet adora essas coisas.

Clique para assistir à reportagem original

Mas aí vieram os Gregory Brothers. Os irmãos de Nova York ganham a vida musicando trechos de notícias e vendendo as canções resultantes, invariavelmente pegajosas (mas nem por isso ruins) na iTunes Store, em um projeto chamado Autotune The News. O destino cruzou a já hilária matéria sobre a invasão do apartamento dos Dodson com o talento dos irmãos Gregory, e a nova versão, agora cantada, transformou a vida do então estudante de administração. No total, todas as versões da reportagem original publicadas no YouTube somam mais de 40 milhões de visualizações em apenas dois meses.

Clique para assistir à versão dos Gregory Brothers

A fama de Antoine ultrapassou os limites impostos pelos protocolos de IP e está, acredite ou não, nas ruas. “Desde o vídeo, eu não posso mais sair na rua, porque as pessoas sabem quem sou eu. Dou autógrafos e tiro fotos com fãs o tempo todo”, contou, por telefone, em entrevista ao Link, ainda um pouco surpreso que um jornal no Brasil também soubesse quem ele é. “Eu vejo isso como uma bênção disfarçada. Começou de um jeito horrível, mas teve um final muito bem sucedido”, concluiu. Na última semana, encontrou pela primeira vez os irmãos Gregory para uma matéria da rede de TV norte-americana ABC.

Há duas semanas, Dodson comprou uma casa – fora de Lincoln Park, é claro, pois ele preza pela segurança da família – com o dinheiro que ganhou desde que o intruso invadiu sua casa. É que além de ganhar 50% do lucro que os irmãos Gregory obtêm na iTunes Store com a venda de Bed Intruder Song, como ficou conhecida a música, ele contratou um agente e começou a vender camisetas com os bordões que ficaram famosos no vídeo: “Hide your kids, hide your wife” (‘Esconda seus filhos, esconda sua mulher’), por exemplo, é um dos preferidos. Além das camisetas, estão à venda adesivos, pulseiras e até uma réplica da bandana que ele usa na reportagem. “As vendas da linha de camisetas têm sido muito bem sucedidas. Estou surpreso que deu tão certo”, disse. No site oficial de Antoine Dodson há links para as lojas que vendem suas camisetas. Elas entregam os produtos no Brasil.

Futuro. Seguir carreira no rap não é uma intenção. Ele poderia, depois dos milhões de fãs arrebatados com Bed Intruder Song. “Curto rythm’n'blues, pop, country, rock… Eu me imagino fazendo música, mas não gostaria que isso se tornasse minha carreira porque o que eu quero realmente é entrar para o mundo da moda, sabe? Modelos, cabelo, sapatos, roupas, acessórios… Isso é o que eu realmente curto”, contou, para em seguida dizer que talvez se envolva em alguns projetos independentes. “Recebi convites para continuar na carreira musical. Um pessoal de Atlanta, na Geórgia, entrou em contato comigo para fazermos algo. Quando sair você vai saber”, disse, confiante.

Em 2008, a pequena Huntsville, que tem pouco mais de 170 mil habitantes, teve 18 assassinatos e 93 casos de estupro. “Quando a gente morava lá era uma loucura, muitas brigas, muitas coisas acontecendo. Era bem louco, mano”, desabafou Antoine. Os Dodson, mesmo cientes dos altos índices de violência na periferia da cidade, nunca acharam que seriam atingidos por ela quando se mudaram para Lincoln Park, há pouco mais de quatro meses. Mais difícil ainda seria imaginar que uma quase tragédia viraria uma fonte de renda (alta) para a família.

O invasor nunca foi encontrado – mesmo tendo deixado para trás sua camiseta. Antoine pede justiça. “O laboratório da polícia forense ainda está tentando resolver, mas são muitos casos. Entendo que eles tenham muito trabalho, mas ao menos nos dêem algo em que acreditar”.

AUTO-TUNE

É um programa criado pela Antares Audio Technologies que serve para afinar a voz de cantores. Com a música gravada, ele ajusta cada uma das notas, fazendo que a cantoria saia toda no tom certo. O recurso ganhou popularidade quando foi usado, intencionalmente de forma exagerada, no hit Believe (1998), na voz de Cher.

AUTO-TUNE THE NEWS

Com a ferramenta à disposição, não demora muito para que alguém a use de maneira inusitada. Os irmãos Gregory criaram o Auto-Tune The News, banda com a seguinte formação: Michael Gregory (bateria), Andrew Rose Gregory (guitarra) Evan Gregory (teclado) e Sarah Fullen Gregory, mulher de Evan (baixo). Todos cantam. Eles usam notícias de TV para criar músicas em que as vozes de jornalistas e entrevistados pareçam cantar por meio do uso exagerado do Auto-Tune. O primeiro hit do grupo foi Double Rainbow (aquele do homem que vê um arco-íris duplo), postado no início de julho. No último dia do mesmo mês eles postaram The Bed Intruder Song.