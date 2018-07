Durante a F8, conferência de desenvolvedores do Facebook que aconteceu nesta quarta-feira, 21, em São Francisco, a empresa de Mark Zuckerburg se uniu à Microsoft para fazer frente ao Google em uma área em que ele é soberano: edição colaborativa de arquivos online.

Com o Docs.com, os usuários do Facebook vão poder buscar, criar, compartilhar e editar colaborativamente arquivos do Office 2010 com seus amigos. Assim como no Google Docs, também é possível importar e exportar documentos do computador.

O aplicativo ainda está disponível apenas para um número restrito de pessoas e é necessário ser convidado para usá-lo. A parceria é um bom exemplo do que pode ser feito com a nova plataforma Open Graph e com a função de login automático, duas novidades lançadas durante a F8.

A Microsoft comtinua desenvolvendo o Office Online, mas a parceria com a maior rede social do mundo promete alavancar o Docs.com muito mais rapidamente. Resta saber se ele terá força para competir com o Google Docs.