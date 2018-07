Filme sobre a rede de compartilhamento irá estrear durante o festival South by Southwest

SÃO PAULO – Downloaded, documentário que vai contar a história do Napster, teve a estreia anunciada para o dia 10 de março, dentro do festival South by Southwest (SXSW), que une música e cinema em Austin, Texas.

O filme dirigido e escrito por Alex Winters, ator conhecido por trabalhos como Bill & Ted e Lost Boys, estava em produção desde 2011. De acordo com a sinopse, a intenção é mostrar a gênese, o auge, a queda e as consequências da rede de compartilhamento de MP3 criada pelos jovens Shawn Fanning, Sean Parker, que “em 12 meses deixou a indústria musical de joelho”, na definição de Parker.

“É sobre a música e as bandas, os fãs e os magnatas, e as mentes brilhantes jovens que inflamaram a maior revolta de jovens desde que Alan Freed chegou ao rádio”, disse Alex Winters, fazendo referência a um dos radialistas que popularizou o termo rock n’ roll.

Além da participação de Fanning e Parker, o filme tem entrevistas com Noel Gallagher, Snoop Doog, David Bowie, Billy Corgan, entre outros.

Ainda dentro do festival SXSW, Winters mediará uma mesa com participação de Shawn Fanning, Sean Parker, o rapper Chuck D e JP Barlow, cofundador do Electronic Frontier Foundation.

Veja o trailer: