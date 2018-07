SÃO PAULO – Um novo domínio de internet está preocupando empresas ao redor do mundo. É o .sucks (“porcaria”, em inglês). Com ele, as pessoas poderão criar URLs que dirão diretamente no endereço do site que a empresa em questão é ruim, como google.sucks ou globo.sucks, por exemplo.

O .sucks – vendido para uma empresa canadense em novembro de 2014 – entrará em leilão no dia 1º de junho e poderá causar muita dor de cabeça para os empresários que não se prepararem. Caso as empresas desejem comprar antes, pagam US$2500 para a dona do registro. Usuários comuns, a partir de 1º de junho, pagarão US$250.

O que pode ocasionar problemas é se alguma pessoa comum comprar domínios antes das grandes empresas. Caso alguém consiga microsoft.sucks, por exemplo, pode acontecer algum tipo de extorsão posteriormente e a pessoa exigir algum pagamento elevado da Microsoft, no caso, para transferir a titularidade.

Segundo a Vox Populi, dona do domínio, o .sucks foi “projetado para ajudar os consumidores a erguer sua voz e permitir que as empresas encontrem valor na crítica”.