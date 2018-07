A agência que regula os nomes dos domínios no mundo – ICANN, na sigla em inglês – decidiu hoje adiar, ao menos até março, a autorização para sites com o domínio .xxx, criado especialmente para agrupar sites de conteúdo pornográfico, assim como a criação de 500 outros.

Essa foi a principal conclusão da reunião que a entidade privada norte-americana, que coordenada IPs e protocolos de internet no mundo, fez na cidade de Cartagena de Indias, na Colômbia. Mais de 1200 pessoas de 120 países, incluindo executivos de companhias internet, membros de governos e blogueiros reconhecidos, fizeram o acordo de postergar a estreia do .xxx pelo menos até o próximo encontro do ICANN, que acontecerá em março de 2011, em San Francisco (EUA). O objetivo é dar tempo para que os domínios entrem no ar de forma mais segura.

Na atualidade, existem somente cerca de 20 domínio domínios genéricos em todo o mundo (.com, .org, .net). Como várias empresas, cidades de comunidades começaram a pedir suas próprias extensões e o ICANN decidiu criar novas alternativas.

O ICANN decidiu em outubro de 2009 a internacionalização do uso de caracteres não-latinos em domínios, aceitandoalfabetos como o cirílico, o hebreu, o coreano, o hindi, o árabe e o chinês.

/EFE