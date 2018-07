FOTO: PAULO CARRILO/FLICKR

Terminação .xxx hospedará sites pornográficos

SÃO PAULO – A indústria pornô já pode migrar para o domínio .xxx a partir desta quarta-feira, 7. Em julho do ano passado, o ICANN (entidade reguladora da internet) aprovou a criação de domínios terminados em .xxx, dedicados ao conteúdo adulto, e hoje a empresa que gerencia a nova terminação liberou os registros.

No começo, apenas empresas relacionadas ao sexo na internet, que patrocinaram o domínio alternativo, poderão criá-los.

—-

No dia 8 de novembro o órgão divulgará os nomes restantes, que serão abertos ao público em geral.

Apenas algumas marcas foram autorizadas a registrar perfis previamente, principalmente para se defenderem de cópias ou usos indevidos de nomes de atores e celebridades.

Regulamentado em março, o domínio será varrido pelo anti-vírus McAfee, que supostamente eliminará ameaças de malware. Além disso, a empresa ICM Registry, que controla o registro, afirma estar desenvolvendo um portal de buscas que agregará todo o conteúdo adulto hospedado.

Mas setores da própria indústria pornô não estão satisfeitas com a mudança, preocupados com o avanço da censura ao conteúdo e com os custos da operação.