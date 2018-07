BANGALORE – A fornecedora de serviços de telecomunicação da Nextel na América Latina, NII Holdings, perdeu mais da metade de seu valor de mercado após a companhia registrar uma queda de 22 por cento em sua receita no quarto trimestre e prever um lento crescimento de usuários no México.

As ações da empresa atingiram a pior baixa em mais de uma década em 1,21 dólar nesta sexta-feira, retirando cerca de 230 milhões de dólares em seu valor de mercado.

No México, seu segundo maior mercado, a NII relatou uma perda líquida de 390 mil assinantes no quarto trimestre encerrado em dezembro, além de apresentar uma perda líquida de 270 mil assinantes no total de suas operações.

A NII perdeu clientes no México por problemas no seu serviço de roaming após a Sprint, que licencia a marca da Nextel na América Latina, cancelar sua tecnologia de rádio-comunicação via celular no país em junho.

O baixo resultado também se repetiu no Brasil, onde a NII enfrenta uma intensa competição com as quatro maiores companhias do país.

/REUTERS